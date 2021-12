Ex-atacante do Vitória, Rodolfo Fischer, morre aos 76 anos

O ex-atacante argentino, Rodolfo Fischer, morreu nesta sexta-feira, 16, aos 76 anos. Sua história foi marcada com a camisa do San Lorenzo, da Argentina. Também defendeu o Botafogo, em 180 partidas, de 1972 a 1976. Ele também teve uma curta passagem, mas marcante, pelo Vitória, em 1976. Ele lutava contra um câncer e não resistiu.

No Leão, ele marcou 31 gols em 41 partidas disputadas. Além disso, fez parte de um dos principais ataques rubro-negros.

Conhecido como "El Lobo", o estrangeiro foi o atleta que mais vestiu a camisa do Botafogo, seguido do brasileiro naturalizado italiano Dino da Costa, com 176 jogos, e o também do argentino Joel Carli, com 153.

No San Lorenzo, ele participou do título argentino de 1968. Na ocasião, a equipe ficou conhecida como "Los Matadores" e Fischer foi o artilheiro. Além disso, foi o artilheiro do campeonato nacional de 1969. Em 272 partidas pelo time argentino, "El Lobo" marcou 141 gols.

Na Seleção Argentina, em 35 jogos, Fischer marcou 12 gols entre 1965 e 1972.

