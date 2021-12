Everton vê melhora no time e projeta: "Vamos comemorar nosso acesso"

Contratado pelo Vitória em meados de abril, o zagueiro Everton Sena tem sido o destaque no tão criticado setor defensivo do Rubro-Negro nesta temporada. No empate em 1 a 1 diante do Atlético-GO no domingo, 26, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, ele foi autor do único gol do Leão na partida. O defensor já havia marcado na derrota do Rubro-Negro diate do Guarani.

"Glorifico a Deus pelos gols estarem saindo. Quatro jogos, dois gols. Estou bastante feliz. [...] Gosto muito de trabalhar. A gente sempre tem oportunidade nas bolas laterais. A gente sempre tem que estar concentrado. A gente está treinando. Não fiz muitos gols no começo da carreira. No ano passado, fiz dois gols. Esse ano, no começo da Série B, já são dois gols. Estou muito feliz", comemorou o atleta.

Apesar da boa fase do zagueiro, a situação do Vitória é delicada. Com apenas um triunfo na competição, a equipe baiana está com 4 pontos e ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento.

"Incomoda bastante. Todos estamos incomodados. Não queremos estar nessa situação, na zona de rebaixamento. Nosso pensamento e desejo é estar lá em cima, brigando entre os quatro. Hoje a gente se encontra na zona, mas, passo a passo, a gente vai evoluindo. No final do ano, vamos comemorar nosso acesso", projetou Everton.

Para sair dessa situação, o Vitória poderá ganhar um reforço. Regularizado, o zagueiro Zé Ivaldo pode pintar na equipe principal no lugar de Ramon - bastante contestado pela torcida - e formar mais uma dupla de defesa no Leão. Na partida contra o Atlético-GO, Ramon foi o responsável pelo pênalti que resultou no empate da equipe goiana.

"Não (treinei ao lado de Zé Ivaldo). Na verdade, só treinei no primeiro dia que ele chegou. Ramon está fazendo excelentes partidas, partidas seguras, grande jogador, tem o respeito de todos nós da equipe. O que for escalado para jogar vai ter a confiança minha e de todos nós, porque a gente sabe que vai dar conta do recado", afirmou.

Na sexta-feira, 31, o Vitória enfrentará a equipe do Bragantino, no Barradão, às 21h30, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão Série B. Caso conquiste um triunfo dentro de seus domínios, o Leão poderá, enfim, dormir fora da zona. No entanto, para o zagueiro, a tarefa não aparenta ser nada fácil.

"Jogo bastante decisivo, importante para nós. Vai ser um jogo difícil, adversário muito qualificado, mas a gente sabe de nossa capacidade também. Estamos evoluindo jogo a jogo, treino a treino. Começamos a semana forte para, chegar no dia do jogo e fazer um grande jogo", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

