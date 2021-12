Everton Sena projeta recuperação do Vitória na Série B

Em partida que marca retornos e chegadas, o Vitória enfrenta o Paraná neste sábado, 10, às 19h, dentro do estádio Manoel Barradas. Com duas vitórias consecutivas dentro de seus domínios, a atmosfera se torna mais favorável à equipe baiana no confronto.

Lesionado desde o dia 23 de julho, o zagueiro Everton Sena é um dos que retornam no sábado à lista de relacionados do Leão. O defensor sofreu uma contusão no adutor da coxa na partida diante do Londrina, válida pela 11ª rodada da Segundona. Em coletiva realizada nesta sexta, 9, o atleta comemorou o fato de se encontrar apto a jogar.

"Estou bastante feliz por estar voltando. Graças a Deus, a lesão cicatrizou. Estou me sentindo bem, fazendo as movimentações que tenho que fazer em campo e não sinto nada no local da lesão. Estou voltando para a equipe novamente. Um jogo decisivo para a gente, que jogará diante do torcedor, na nossa casa. Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos preparados para fazer uma grande partida", afirmou.

No entanto, foi inevitável também o zagueiro não lamentar o período em que precisou se ausentar para o tratamento. "A gente fica bastante triste, porque se lesionou. Não queria ficar de fora, queria ajudar meus companheiros dentro de campo. Infelizmente aconteceu a lesão e tive que ficar três jogos fora. Glória a Deus estou de volta para ajudar a equipe, em nome de Jesus", completou o defensor.

Além de marcar o retorno de Everton Sena, a partida deste sábado será a estreia do técnico Carlos Amadeu no comando do Leão. O novo treinador também retorna ao Vitória depois de ficar três anos na Seleção Brasileira sub-20, e promete colocar sua identidade no esquema da equipe em campo.

"É um cara que conhece bastante o clube. Chegou para nos ajudar, um cara que chamou nossa atenção sobre o que ele queria que a gente fizesse dentro de campo já para amanhã. Chegou nos dando força, dizendo que era para a gente acreditar, que a gente é capaz, que a gente consegue, que tudo é possível. Estamos confiantes em fazer uma grande partida", contou Everton.

Depois de muito tempo, o Vitória parece ter encontrado o caminho dos triunfos dentro do Barradão. Por isso, o zagueiro falou que o apoio da torcida no embate diante do Paraná tem tudo para trazer uma confiança maior ao time de Amadeu.

"Temos duas vitórias seguidas dentro de casa. A torcida vindo nos ajudar será um gás a mais, um incentivo a mais. Junto com a gente, lutando, guerreando, a gente fica com um gás a mais para dar dentro de campo. Será um jogo importante, trabalhamos bem, vamos em busca de mais uma vitória, a terceira consecutiva dentro de casa", garantiu.

Ao final, o zagueiro comentou brevemente da chegada de Carlos Amadeu na Toca do Leão e das instruções que passou aos jogadores. "Falou individualmente com alguns atletas. Falou em questão de posicionamento, ajuste, coisa que todo treinador faz para a partida. Ele viu uma evolução na nossa equipe, passou bastante confiança para a gene entrar em campo amanhã e fazer o melhor", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

