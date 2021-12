Everton Sena garante desejo em ficar no Vitória e projeta 2020: "Com acesso e títulos"

Planos para 2020, ida para a Fonte Nova e a relação com Geninho foram alguns dos assuntos abordados por Everton Sena em entrevista exclusiva para o Grupo A TARDE. O zagueiro foi um dos poucos destaques do Vitória em meio a um ano turbulento, com participação decisiva na Série B. Além de disputar 29 rodadas da competição, o defensor foi titular em dez dos onze triunfos que salvaram o Rubro-Negro do rebaixamento.

Quando chegou à Toca do Leão, em Abril, o Everton Sena disputava posição com Edcarlos e Victor Ramos, nomes com histórico no Rubro-Negro. O fim da temporada apresenta o zagueiro estabelecido no time titular e com a braçadeira de capitão no braço.

O bom momento em campo e a relação com o clube são decisivas para a renovação de contrato, que já está em andamento, como o próprio defensor falou nas linhas que você confere agora.

Como você avalia essa temporada pelo Vitória?

Acredito que foi meu melhor campeonato, essa Série B. Foi onde eu fiz mais gols. E estar acabando o campeonato como capitão, eu fico muito feliz. Eu não esperava. Estava o Edcarlos aqui, o Victor Ramos, eles que vinham sendo os capitães e eu vim com o intuito de jogar, de ajudar a equipe e acabei durante o campeonato me tornando capitão. Glorifico muito a Deus pela oportunidade e também de ter ajudado ao grupo tanto defensivamente quanto ofensivamente. E isso é fruto do trabalho, tanto da minha dedicação e ajuda dos companheiros também.

Por falar em ser capitão, como é o Everton Sena fora de campo? Você também costuma ser um líder no vestiário?

Sou um cara bastante tranquilo, muito observador. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Gosto de estar dando opiniões positivas. Na vida, tem algumas coisas que você vê e eu não vejo. E se você me falar, isso abre minha visão. Sou um cara muito positivo, procuro sempre falar palavras positivas. Acredito que eu até ajudei o grupo, ajudei os mais novos.

Você teve participação na decisão de não concentrar antes da partida contra o CRB?

A gente conversou no dia, foi a decisão do grupo. Conversamos com o presidente e diretoria.

Saindo do contexto dos salários atrasados, como foi a rotina daquele dia? Em alguns países da Europa a concentração já não existe mais. O que você achou da experiência?

É sempre bom estar com a família. Então se for uma decisão de ter concentração ou não, acredito que vai ser bom por estar mais com a família. Mas já estamos muito acostumados com concentração.

E em relação ao Barradão? Como funcionou a decisão de voltar para o estádio? Você tem preferência nesse assunto?

Minha preferência era jogar no Barradão. Pelo fato que era aqui que a gente já vinha jogando. Tinha uma sequência de jogos aqui. Já estávamos acostumados com gramado, com a dimensão. A gente foi lá, não conseguimos vencer e logo voltamos para cá e vencemos.

Você esteve presente em dez dos onze triunfos do Vitória na Série B. Isso é só coincidência ou tem participação direta sua nos resultados do time?

Eu nem sabia disso. Fico feliz de ter ajudado o grupo. De ter feito parte dessas vitórias. Fruto do meu trabalho junto com meus companheiros, da dedicação diária. Da responsabilidade de todos com o clube e com a torcida. Obrigado por você ter me avisado. Agora é continuar trabalhando para crescer na minha profissão.

Em alguns desses jogos você ajudou também lá na frente. Foram quatro gols nessa Série B. É uma característica sua?

Esse foi o ano que eu mais marquei gols. No início do ano eu tracei metas para o campeonato e orei a Jesus para que ele me capacitasse a fazer gols. Eu nunca tinha passado de dois gols por um Campeonato Brasileiro. E se eu ficar aqui quero ir bem defensivamente e se aparecer a oportunidade que eu possa fazer gols.

O Vitória passou por momentos difíceis nessa temporada, com protestos, briga contra o rebaixamento e atraso de salários. Teve algum momento que te marcou mais?

O que mais marcou foi a sequência de derrotas no início da competição. Ficamos bastante tristes, porque nosso objetivo era um e acabou se tornando outro, que foi ter que fugir da zona de rebaixamento. E aquilo acabou chateando bastante todo mundo. Mas glofirico a Deus por estar fazendo parte desse grupo. Mesmo com todas as dificuldades nunca deixamos de trabalhar nem de acreditar que iríamos sair dessa situação.

Esse ano o Vitória teve cinco treinadores e você passou por quatro deles. Como foi conviver com essas mudanças? Acredita que isso prejudicou a campanha do time?

Quando e cheguei estava o Tencati aqui e o pensamento era brigar pelo acesso. No decorrer do campeonato acabou saindo o Tencati e chegando outros treinadores que só fizeram nos ajudar. No decorrer do campeonato, o objetivo mudou, mas conseguimos conquistar a permanência. Todos que passaram por aqui tentaram ajudar.

E Geninho? Como foi é sua relação com o treinador que terminou a temporada no cargo?

Foi um cara que chegou e ajudou bastante. Pela experiência de vida e de futebol. Conversou muito com a gente. Conversas sempre objetivas. É um cara muito vivido e muito inteligente que nos ajudou muito a conseguir a permanência na Série B esse ano.

Geninho teve contrato renovado e vai seguir no Vitória em 2020. Você já recebeu alguma contato do clube? Tem interesse em seguir no Leão?

É uma vontade minha ficar aqui. Já conversaram com meu empresário. Só que tem algumas coisas que precisam se resolver. Eu deixo nas mãos da diretoria e do meu empresário, que estão conversando. Mas o meu desejo é de ficar, sim. Me identifiquei muito com o clube. Gosto do grupo, dos funcionários, do pessoal da comissão. Me senti em casa logo quando eu cheguei, o pessoal me recebeu de braços abertos.

Como você imagina o 2020 do Vitória? Acredita em títulos? Conseguir o acesso?

Sim, com acesso e com títulos. Acredito que o Vitória vai voltar mais forte ano que vem. Vai ser um ano diferente, um ano de títulos, de triunfos e creio que o Vitória vai voltar ao seu devido lugar que é a primeira divisão.

