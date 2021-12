Everton Sena elogia Ramon e convoca torcida para Fonte

Com apenas um gol sofrido nos últimos sete jogos, é precisa se valorizar o trabalho que o técnico Carlos Amadeu tem feito no sistema defensivo do Vitória. Um dos elementos de destaque nesse setor do campo, o zagueiro Everton Sena falou em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira 10, na Toca do Leão, sobre o entrosamento da defesa.

"Graças a Deus, a gente vem se dando muito bem na defesa. Ramon e eu, os laterais, o goleiro, nos comunicamos bastante. É fruto do trabalho. Ramon é um cara bastante técnico e rápido. Eu também sou rápido, mas sou mais um jogador de pegada. Um ali vai ajudando o outro para fazermos uma excelente partida", garantiu.

Se a defesa já está boa, a ideia é que possa ficar ainda melhor. Isso porque mais uma peça desembarcou na última semana em Salvador para defender o Leão. Vindo do Santa Cruz, o zagueiro João Victor, de 22 anos, é o novo reforço do clube. Apesar da concorrência na equipe principal, Sena afirmou que a chegada do atleta servirá para agregar ainda mais a sólida defesa.

"É um excelente reforço (João Victor). É um cara que já mostrou nos treinamentos que é um excelente zagueiro. A gente recebeu de braços abertos. Sabemos que ele vem para ajudar", disse.

O momento não poderia ser mais propício para a chegada do recém-contratado. Após uma incessante bateria de jogos em sequência, o Rubro-Negro teve um período de 11 dias até o próximo duelo, contra o Guarani. Assim, o tempo trabalha a favor do Vitória, no que diz respeito a entrosamento da equipe. Além do zagueiro, o atacante Negueba também desembarcou na Toca.

"Esse tempo de treinamento é bom. A gente é uma equipe bastante entrosada, que se conhece dentro de campo. Esse tempo só vem para ajudar. Nosso treinador fala o que quer a mais da equipe para a gente estar sempre evoluindo e conseguindo as vitórias", comentou.

O intervalo de preparação entre as partidas foi tão extenso que deu tempo até do clube mudar de residência. Para o confronto contra o Guarani, no sábado, 14, o Leão já estreia seus jogos na Fonte Nova. Por isso, a grande preocupação da vez é a adaptação dos jogadores ao gramado da Arena.

"Tem que se adaptar o mais rápido possível. Acredito que na Arena é um gramado mais ralo, mais baixo, temos que nos adaptar. Quando vai jogar fora, a gente se adapta bem rápido à situação do gramado. Creio que não vai ser novidade. Vai ser bom a gente jogar na Arena. Aproveitando a oportunidade, convoco os torcedores para ir lá e nos incentivar", celebrou o Everton Sena.

Por fim, o defensor ainda comentou da expectativa para o jogo contra o Bugre. "Sabemos que é uma grande equipe, que vai vir aqui para dificultar nosso trabalho, como as outras equipes vieram fechadinha, por uma bola, por um erro nosso, como foi o Cuiabá. Conseguiu fazer o gol, fechou ali e a gente não conseguiu marcar. Estamos trabalhando forte para fazer uma excelente partida no sábado", concluir.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

