Euller retorna ao posto na lateral esquerda do Vitória

Um dos piores jogadores do Vitória no empate sem gols contra o Ceará, na quarta-feira, 8, Mansur acabou 'premiado' com um cartão vermelho, deixando a lateral esquerda para o retorno de Euller, que perdeu o posto há três rodadas por critério técnico.

Se o único desfalque fosse Mansur, tudo estaria resolvido com a volta de Euller na escalação que enfrenta o clube cearense neste sábado, 11, às 16h20, em casa, pelas semifinais da Copa do Nordeste. Porém o técnico Claudinei Oliveira terá apenas hoje para resolver outras dores de cabeça que podem atrapalhar o Leão.

"Vamos jogar no Barradão sem Rhayner, sem Mansur, Flávio e ainda não sabemos se vamos contar com Nino ou Romário. Não tem missão fácil. Um jogo de decisão. No Castelão foi pegado, catimbado, parecia até Libertadores da América", disse o treinador.

"Para o lugar de Mansur, a situação mais clara é Euller entrar. Na lateral direita, a gente vai ver se conta com Romário ou Nino. Ou se vai usar Guilherme, que é um lateral de ofício, ou até Luiz Gustavo, colocando mais um jogador por dentro. Vamos pensar", afirmou Claudinei.

Romário saiu de campo com um entorse leve no joelho esquerdo e, como disse o treinador, não está confirmado. "Acho que não preocupa e amanhã (hoje) ele será avaliado", analisou o médico Luís Filipe Fernandes.

Escritório na praia

Com pouco tempo para treino, o Leão se exercitou ontem em Fortaleza, na praia de Iracema. Foram 40 minutos de trabalhos físicos. À tarde, a turma regressou a Salvador. Alguns atletas apenas malharam no hotel, como o meia Escudero e o goleiro reserva Ronaldo.

O grupo se reapresentaria nesta quinta, pela manhã, para os últimos retoques. O time precisa vencer. O adversário joga por empate com gols.

Dono da melhor defesa do Nordestão, o Ceará perdeu sua dupla de zaga, pois Charles e Gilvan receberam o terceiro cartão amarelo.

