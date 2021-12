Euller marca dois e Sub-20 do Vitória garante vaga no Baiano

Um dos jovens mais promissores da nova safra das divisões de base do Vitória, o lateral Euller foi o principal nome da triunfo rubro-negro sobre o Bahia de Feira no sábado, 15, pela 7ª rodada da segunda fase do Campeonato Baiano Sub-20.

Liberado do time profissional para reforçar a equipe da base, Euller marcou os dois gols do Vitória na partida, enquanto o time feirense parou a reação no primeiro gol, no duelo disputado no CT do Vitória, no Barradão.

Com o resultado, o Vitória alcançou 11 pontos, abriu quatro de vantagem sobre a Jacuipense, segundo colocado na chave, e garantiu a classificação para a semifinal com uma rodada de antecipação.

O próximo compromisso do Leão será no domingo, 23, as 13h30, na Arena Fonte Nova, quando enfrenta o Bahia pela última rodada da fase de grupos. O rival também já está classificado e o duelo vai anteceder o clássico dos profissionais, que ocorrerá às 16h no mesmo local.

