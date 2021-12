Euller e Mansur brigam por vaga na lateral esquerda

Em 2014, a lateral esquerda do Vitória viveu crise de identidade sem precedentes. Mesmo com Mansur, Euller, Juan e Danielo Tarracha no grupo, o Leão terminou o ano com todos na reserva e Richarlysson improvisado no setor.

Este ano, o Leão inicia a temporada com apenas dois do ano passado: Euller e Mansur. Drubscky os testou na pré-temporada, mas continua sem saber quem enfrenta o Bahia de Feira, no próximo domingo, às 18h30, no Barradão.

A disputa entre os alas se limita às quatro linhas do campo. Fora dele, dividem experiências parecidas e se dizem amigos de fé. Euller e Mansur frequentam a mesma igreja evangélica e foram renegados pelo rival Bahia. Os dois laterais fizeram parte da base do Tricolor, mas saíram do Fazendão pela porta dos fundos e acabaram como atletas do Vitória.

"Existe a disputa. É natural dois jogadores brigarem por espaço no time titular. Porém, sou amigo de Mansur e o considero como irmão. Admiro muito ele, sempre dedicado e trabalhador. Esta disputa tem como objetivo ajudar o Vitória. Qualquer um que for escolhido fará bem o papel. Não vamos priorizar quem será o titular, mas quem pode ajudar mais naquele determinado momento", assegura Euller.

Há duas temporadas o garoto briga por uma chance no time principal. Em 2013, fez 11 jogos e foi muito elogiado pelo então treinador Ney Franco. Em 2014, o lateral tinha como objetivo se firmar, mas não ganhou a chance esperada. Poucas vezes conseguiu atuar como titular. Mesmo assim, Euller garante que não ficou frustrado com seu desempenho.

"Com o passar dos anos, as coisas melhoram em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Este ano com certeza será melhor que o ano passado. Foi muito triste em 2014, mas é bola pra frente. Eu posso afirmar que terei muita dedicação e empenho. Minha experiência junto ao time principal vai servir para me firmar em 2015", garantiu o canhoto.

Mansur

Enquanto Euller ainda é uma esperança na lateral esquerda, Mansur tenta recuperar a credibilidade. Desde 2012 no Leão, o ex-jogador do Bahia tenta acabar com a desconfiança da torcida, que ainda não viu o atleta se destacar pelo time. No final do ano passado, chegou a ganhar a posição de Juan, mas não foi bem e acabou retornando ao banco.

Este ano, foi titular nos amistosos contra a Jacuipense e Náutico, mas parece não ter agradado. Contra o Moto Club, perdeu a posição para Euller, que mostrou mais disposição. Contra o Bahia de Feira, Euller é o mais cotado, mas Mansur não perde a esperança. "Acredito que esses jogos que fizemos foram bons para avaliar e testar formações. Estou trabalhando muito também para ter a sequência que preciso para ajudar o Vitória em campo".

