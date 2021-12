"Eu tô pronto", afirma Léo Ceará sobre possível titularidade

O atacante Léo Ceará retornou ao Vitória e já foi diretamente para a equipe principal. O jogador estreou no jogo contra o Flamengo e seguiu titular até a partida contra a Chapecoense, quando foi para o banco, assim como na partida contra o Corinthians. O atleta marcou gol contra o Atlético-MG e contra América-MG, e agora segura a sequência de 7 jogos sem balançar as redes.

"Às vezes, a bola não chega e não conseguimos fazer o gol. Atacante vive de gol. Se eu não fizer gol e a equipe vencer, vou ficar feliz da mesma forma. Os gols foram fruto de trabalho. Não pode dizer que fui o salvador, porque se não fossem os outros jogadores, a gente não teria conquistado a vitória. É trabalhar para conseguir o resultado positivo", disse Léo em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 24.

Nesta sexta, 26, o jovem jogador de 23 anos pode ganhar a titularidade diante do São Paulo, no Barradão, às 19h30, já que o Walter Bou não teve uma boa atuação nas partidas em que foi titular. O camisa 9 ainda não balançou as redes desde que chegou ao Leão.

"A gente vem sempre trabalhando para quando tiver a oportunidade. Se eu tiver que voltar à equipe titular, eu tô pronto. Venho trabalhando forte todos os dias e, se o professor optar por me colocar, estarei preparado para ajudar a equipe", disse o atacante.

No último domingo, 21, Ceará entrou no segundo tempo contra o alvinegro paulista e ganhou elogios do técnico Paulo César Carpegiani, que gostou do trio de ataque que terminou a partida: Léo, Erick e Neilton. Para a partida diante do São Paulo, o jogador acredita que a equipe precisará dar mais do que 100%.

"É um jogo difícil como foi o do Corinthians. São Paulo tá brigando pela liderança. A gente ta preparado para na sexta-feira fazer um bom jogo e sair com o resultado positivo. Sabemos da qualidade deles, mas jogando em casa a gente tem que impor o nosso ritmo na frente da nossa torcida", afirmou.

