"Eu Sou um presidente de vestiário, mesmo", Raimundo Viana

Empossado há 25 dias para mandato tampão até dezembro de 2016, o presidente Raimundo Viana garante apoiar a adoção do voto direto no Vitória. Em entrevista ao repórter Moysés Suzart e aos editores Luiz Teles e Eliano Jorge, ele apresenta-se como "homem de vestiário" e revela que orienta jogadores. Também fala da reformulação do elenco, provoca o Bahia, defende mais atrativos aos sócios e nega influência dos antecessores.

A má campanha reflete a crise na administração do clube?

Foi consequência. Não vou culpar ninguém especificamente. Mas sou um homem de vestiário. Tenho o dever de dizer aos jogadores que não estou satisfeito. Eles são corresponsáveis, junto comigo, por este clube.

Faltou este acompanhamento pessoal da gestão anterior?

Na minha visão, sim. Faço diferente. Mas é isto que faz a bola entrar? Por coincidência ou não, o time ainda não perdeu na minha gestão. É preciso estar perto.

Você pretende desvincular sua administração das de Carlos Falcão e Alexi Portela Jr.?

Fui eleito por 80% do conselho. Seria injusto dizer que fui eleito só porque Alexi e Falcão me apoiaram. Tenho o dever de tentar restabelecer a convivência respeitosa entre os diversos pensamentos do clube. Não vou recusar ajuda. Porém, o presidente sou eu. Divido o acerto com todos, mas, se errar, a culpa é minha. Fui presidente da Federação Bahiana durante cinco anos e do Vitória (nos anos 70). Você acha que agora serei monitorado por alguém?

Alexi e Falcão divergiram na composição da diretoria?

Falcão não me pediu nenhum cargo, tampouco Alexi. Algum suposto candidato ao cargo para o corpo diretor se diz mais ligado a uma parte, o que pode provocar algum ciúme. Não houve nenhuma briga.

Você quer mostrar que não é alguém colocado por Alexi?

Nem tenho mais idade para isto! Mandar, mando eu.

Como está sendo dirigida esta reformulação no elenco?

Muito difícil. Tem jogadores que pertencem a um 'condomínio'. Para acertar a vinda deles, é preciso trabalhar com todos estes 'condôminos' que mandam neles. É preciso muito critério. Quero jogador que chegue do aeroporto e vá direto para a concentração.

Como surge uma sugestão para a lista de contratações?

A função do gestor (Anderson Barros) é fazer o contato, levantar o perfil, ver as condições financeiras, extracampo... Ele me apresenta todas estas condições. Claudinei (Oliveira, treinador) também terá conhecimento de tudo isto.

Você barrou algum nome apresentado pelo gestor?

Barrar, não. Mas tive que fazer escolhas entre jogador A e B. Se um presidente não entende, é melhor ser gerente de banco. Não é admissível não saber quem é melhor: Diego Renan ou Nino? Diego jogou bem no Vasco. É aposta. Porém, será que a macumba do Bahia vai complicar o rapaz? (risos)

Como reformular o elenco sem passar do limite financeiro?

Temos finanças arrumadas. Aliás, esta medida provisória que limita em 70% os gastos com o futebol não vai passar. O clube está numa decisão de campeonato, precisando se reforçar, mas não pode por causa desta limitação... Não cabe. O que fica na história não é zerar dívidas, mas os títulos.

Falcão alegava finanças seguras, mas a União aponta dívida de R$ 50 milhões...

Para o torcedor, isto é pouco. Para uma organização, pode ser muito. Se você dirige um clube sem resultado em campo, tudo fica mais complicado. Perde tudo. O carro chefe é o futebol. O torcedor está chateado é com a eliminação do Vitória no Baiano. E porque não passamos para a final do Nordeste. Se passássemos, seríamos campeões, tenho certeza de que o Bahia iria tremer. O Flamengo deve R$ 350 milhões? Mas é campeão brasileiro, da Copa do Brasil, mundial...

Então você não vai medir esforços para ganhar títulos?

Colocaram uma coisa na cabeça da nossa torcida, e na minha também: que precisamos de título nacional. Suponha que o Vitória seja campeão da Série B e Copa do Brasil; para a torcida, este presidente será um deus. Não é que eu só vá olhar o Vitória dentro de campo. Tem base, outros esportes. Se a bola continuar não nos favorecendo, vai ser fim de mundo. Vamos contratar dentro de nossas possibilidades, mas avançando um pouco quando houver boas possibilidades. Porém, não vamos fazer aventuras.

Há declínio do Vitória e modernização do Bahia, uma inversão dos anos anteriores...

Bem ou mal, o Bahia está disputando as finais do Baiano e do Nordeste. Com pênalti marcado aqui ou impedimentos acolá. Mas, do ponto de vista estrutural, o Vitória continua a anos-luz. O Bahia tem estádio? Uma concentração como a nossa? Divisão de base como a nossa? Claro que não. As finanças seguras como as nossas? Também não. Se o Vitória estivesse disputando a final do Estadual, eu nem estaria dando entrevista aqui, pois Falcão não teria renunciado. Veja o reflexo do resultado em campo na vida de um clube.

Mas o Bahia fez bom contrato com a Fonte Nova. Como ter mais lucro no Barradão?

Pergunte ao torcedor do Vitória se ele prefere jogar na Fonte Nova com as condições do Bahia ou permanecer no seu santuário. Óbvio que é o Barradão. Será que a torcida do Bahia não sente uma pontinha de inveja?

Por que Falcão renunciou?

A bola não entrou...

Você teme repeti-lo?

Espero que não. Como sou muito torcedor de arquibancada, sei exatamente do que o Vitória está precisando. Eu não traria Beltrán. Um cara que nunca chutou no gol poderia ser centroavante? Também não traria Aguiar, Hugo e Souza.

E como reformular o elenco?

Toda a torcida sente a necessidade de um beque experiente e de laterais mais eficientes. Ninguém reclama de Amaral, de Luiz Gustavo ou do goleiro (Fernando Miguel). Quando você tira Neto Baiano, tem que repor. No meio, ainda esperamos dois jogadores de grande expressão retomarem o bom futebol: Escudero e Jorge Wagner. Será que vamos esperar mais? Precisamos de um líder.

Você vai ao vestiário falar com os jogadores no intervalo?

Não dou orientação tática, pois é função de Claudinei. Mas converso. Exemplo: "Luiz (Gustavo), por que parou naquele lance? Toda vez que acharmos falta, vamos parar na jogada?".

Você teve essa conversa com ele no jogo contra o Ceará?

Tive. Se o técnico sai, o auxiliar sai e não tem quem treine, vou lá e treino! Acho natural esse papo entre jogador e dirigente.

Mas isso não poderia atrapalhar o time numa partida?

Tenho meu limite. Vou lá acompanhar a preleção. O treinador já fala quase tudo o que eu diria. Sou presidente de vestiário mesmo.



É preciso mudar o programa de sócio-torcedor?

Precisa ser repaginado. A única vantagem que dá ao torcedor é entrar no estádio. E, depois de certo tempo, votar indiretamente para presidente. É preciso ter mais atrativos. Isto prejudica até o processo de democratização do clube. Ter eleição direta só com 4 mil votantes? Queremos eleição direta com 30 mil sócios de todas as vertentes, dos que pagam R$ 40 ou R$ 10.



O direito a voto direto atrai mais sócios-torcedores?

Sem dúvida. O sócio atual tem direito de votar para o Conselho Deliberativo. É uma votação indireta.

A oposição alega empecilhos para formar uma chapa...

Alguém que não teve condições de juntar sócios para formar chapa tem condição de ser presidente? Esta gente que se diz oposição quer alguém preparando o prato para ela se servir.

Criticam que o Conselho é fechado, que houve expulsos.

É como um partido político. Claro que é fechado. Ninguém vai preparar uma chapa com integrantes de outros partidos. Ninguém tirou ninguém do Conselho. Apenas alguém deixou de comungar pensamentos do grupo dominante, pagar mensalidade...

Voto indireto está defasado?

Concordo plenamente. Não podemos é querer iludir o torcedor de que uma boa gestão depende do voto direto ou indireto.

Há um novo estatuto pronto, elaborado em 2011, que pode servir como referência agora. Ele inclui o voto direto?

Não, seria uma das revisões que faríamos. Depois do que aconteceu no Bahia, com intervenção, presidente deposto e diretas, a oposição (do Vitória) pongou nisto. Esta bandeira foi levantada depois deste estatuto pronto. Estou plenamente de acordo com a mudança para o voto direto.

Existe prazo para a comissão do estatuto reformulá-lo?

Não. Quando a primeira formação da comissão foi constituída, cogitaram seis meses. Porém, levaram dois meses só para formular a comissão... Este grupo deveria ser apenas uma comissão revisora de um trabalho que já foi feito (em 2011).

Não caberia a você, como presidente, tentar influenciar na aceleração da mudança?

Neste caso, sendo um assunto do Conselho Deliberativo, caberia a José Rocha esta cobrança. Mas vou tentar influenciar nisto. Quem não quer entrar para a história do clube sendo o último presidente a ser eleito pelo voto indireto e instituir o voto direto?

Resumindo, a torcida pode esperar voto direto em 2016?

Lógico. O estatuto atual está superado. Está defasado. Precisamos acelerar o processo. Existe uma aclamação em todos os seguimentos rubro-negros para a eleição direta. Se existe uma trava para que seja feita esta reforma, foi de quem constituiu esta comissão...

Qual é sua relação com as torcidas organizadas, principalmente Os Imbatíveis, em relação a dar ajuda para viagem, ingressos e benefícios?

Vejo com bons olhos o papel das torcidas organizadas. Acho bonita a festa que fazem e não vejo problema em ajudar ou ela fazer parte na vida do clube. Se pode ajudar, vamos ajudar. Não sei se dar ingressos pura e simplesmente vá ajudar. Inclusive está sendo objeto de discussão e análise esta doação de ingressos (para as organizadas). O que sou contra é a violência praticada por alguns integrantes. Dentro do estádio, é algo fantástico, mesmo com alguns xingamentos. Xingar, todo mundo xinga no estádio. Eu mesmo xingo. É normal e saudável.

adblock ativo