"Eu sou um cara que procuro sempre o gol", diz Kanu

Na segunda partida oficial com a camisa do Leão em 2017, o zagueiro Kanu já deixou a sua marca na temporada. O jogador foi o autor do gol do triunfo diante do Bahia de Feira por 1 a 0, no último domingo, 19, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Nesta terça-feira, 21, em coletiva na Toca do Leão, o jogador disse que sempre procura tocar na bola dentro da área adversária em busca de gols.

"Sempre falei que é sempre bom pro zagueiro estar sempre marcando. Eu sou um cara que procuro sempre o gol. Quando eu vou pra área, eu tento ao máximo tocar na bola, finalizar, pra tentar fazer o gol, que é o objetivo de todos. Tô feliz por ter marcado e ajudado a equipe a sair com a vitória", contou o zagueiro artilheiro.

Apesar do resultado garantir a liderança isolada do Baianão, o Leão já mudou a chave e agora terá pela frente o Bragantino, nesta quarta-feira, 22, no Barradão, pela Segunda Fase da Copa do Brasil. A partida marca o encontro de Kanu com um velho conhecido. Trata-se de Guilherme Mattis, companheiro de zaga do jogador nas últimas duas temporadas. "Guilherme foi um jogador que eu trabalhei por 2 anos, jogador com qualidade, tem uma amizade, independente de qualquer coisa. Espero que ele faça um bom jogo, mas que a gente saia com a vitória", disse.

A partida, no entanto, vale muito para o Leão. O atleta rubro-negro disse que o time já estudou o rival bragantino e garantiu que o Vitória vai conseguir a classificação.

"É uma partida difíciil, um adversário que tem qualidade, estudamos um pouco o adversário, sabemos a dificuldade que vamos encontrar aqui. Mas estamos jogando dentro de casa, precisamos ganhar, é um jogo de eliminatória, não tem jogo de ida e volta, a Copa do Brasil mudou", contou o jogador, que continuou: "Então precisamos fazer aqui um bom resultado. Temos que ganhar até de meio a zero, mas temos que ganhar. Acredito que a gente tem um plantel bom, focado, acredito que vamos chegar aqui amanhã pra fazer um bom jogo e com certeza sair com a classificação", garantiu.

