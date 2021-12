"Eu sempre estou pronto para ajudar o Vitória", diz Flávio Tanajura

Após a demissão de Marcelo Chamusca na segunda-feira, 18, o auxiliar Flávio Tanajura assumiu interinamente o comando técnico do Vitória nesta terça-feira, 19, na reapresentação do elenco na Toca d Leão. Em entrevista coletiva, ele falou sobre o momento delicado que atravessa clube, além da chegada do novo treinador, Cláudio Tencati.

"Sabemos da cobrança em um time grande como o Vitória, mas temos plenas condições de reverter isso. Estamos vivos na Copa do Nordeste, e conseguir a primeira vitória daria um ânimo para a equipe", garantiu Tanajura.

Na manhã desta terça, a diretoria do Rubro-Negro correu para anunciar a contratação de Cláudio Tencati. O treinador, que fez história no Londrina, chega para assumir o Vitória até o final da temporada, com o objetivo de levar o clube de volta à elite do futebol nacional.

"É um cara que tem uma experiência na série B, teve uma boa passagem pelo Londrina, além de uma recente agora pelo Atlético Goianiense. Ele vai ser muito bem-vindo aqui, tentaremos ajudá-lo ao máximo para conseguirmos estar vencendo na Copa do Nordeste e começar a pensar na série B", disse o auxiliar.

Com um momento político turbulento nos bastidores do clube, Flávio foi questionado se o momento é propício para essa troca de técnicos. "Não cabe a mim como funcionário questionar isso. Sabemos que o Vitória vive um recente período de democratização, mas temos que pensar na instituição e em respostas imediatas. A única que podemos dar ao torcedor para tirar o time dessa situação, é trazer um treinador de gabarito, como é o caso do Cláudio".

Após a demissão de Chamusca, a informação que circulava era sobre a possibilidade de Tanajura, como interino, dar sequência ao trabalho iniciado pelo ex-comandante, o que não aconteceu. "Eu sempre estou pronto para ajudar o clube no que ele precisar, seja para ser interino ou fazer uma transição de um dia. Chamusca é um ser humano fantástico, mas o futebol precisa de resultados e isso acaba sendo muito cruel".

Ex-zagueiro do Leão, onde jogou por nove temporadas e acumulou 323 partidas, Flávio possui mais de doze anos trabalhando na comissão técnica do Leão. Com um total de 21 anos dedicados ao Vitória, ele falou sobre a experiência que pode passar para os jogadores mais jovens do plantel.

"A instituição está acima de tudo. Na época em que jogava passei por muitas situações no Vitória de dificuldades financeiras e nem por isso deixei de correr ou deixei de ser profissional. Acredito que temos atletas desse perfil, que se dedicam e sabem que precisam do resultado dentro de campo para as coisas se tornarem mais fáceis", afirmou.

Quando questionado se o atual momento está sendo o pior que ele passou dentro do clube, Flávio se mostrou otimista e relação ao futuro do Leão na temporada. "Já passei momentos dificeis aqui e sei que clube grande por isso. Mas eu acredito firmemente, pela estrutura que o Vitória tem e pelo time que é, que irá conseguir voltar para a Série A e tudo irá se ajustar", finalizou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

