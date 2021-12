"Eu procuro estar pronto para qualquer situação", afirma Lucas Fernandes

O setor ofensivo do Vitória foi o ponto fraco do time na derrota para o Ceará. Para o Rubro-Negro reencontrar o caminho do gol, no confronto contra o Botafogo, no domingo, 23, no Barradão, Paulo Cézar Carpegiani pode fazer mudanças no comando de ataque. Com isso, Lucas Fernandes deve ganhar um oportunidade no time titular.

Em entrevista coletiva na Toca do Leão nesta sexta-feira, 21, o jogador falou sobre o importante duelo em casa. "Precisamos conquistar pontos mais rápido possível para poder ter uma tranquilidade maior para trabalhar. Por que você sabe, quando a gente ganha um jogo, tem uma tranquilidade. Quando perde, perde essa tranquilidade", ressaltou,

Lucas Fernandes disputa a vaga do atacante Erick, que sentiu um desconforto no treino da quinta, 20, e segue como dúvida para o jogo. "Eu procuro estar pronto para qualquer situação dentro de campo. Carpegiani sabe que pode contar com qualquer um do grupo e, dentro disso, a gente tem que saber dar tudo de si para poder ajudar a ele e o clube", concluiu.

