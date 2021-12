"Eu não estou jogando bem, o time não vem jogando bem", afirma Willian Farias

No Vitória desde 2016, Willian Farias nunca foi de se esconder. Sempre dando as caras, o volante prefere não ficar fazendo rodeios e é sempre muito sincero em todas as suas entrevistas. E, na coletiva desta quarta-feira, 31, na sala de imprensa da Toca do Leão, não foi diferente.

"O futebol é feito de verdades. Fica muito mais bonito chegar aqui, olhar no olho de vocês e falar o que vocês estão vendo, o que a torcida vê, o que nós enxergamos. Pode ser um jogador experiente ou que está subindo agora. Não fujo disso aqui. Estou aqui em respeito a vocês, aos meus companheiros", declarou o capitão do Rubro-Negro.

A colocação do Vitória na classificação do Brasileirão não interferiu na honestidade de Farias. Em 19º na tabela, vice-lanterna, o Leão não tem tido boas atuações. Nos dois últimos jogos - ambos no Barradão -, o Rubro-Negro só conseguiu um ponto. Empatou com o Corinthians por 2 a 2, e perdeu para o São Paulo por 1 a 0.

"A gente fica triste. Não é só a torcida que fica. Ficar falando desse momento torna repetitivo porque os resultados não estão vindo. Vem alguém falar e diz as mesmas coisas, que precisa dos resultados, subir na tabela. E não estamos conseguindo isso. Para nós é ruim, para a torcida é ruim, para o clube também, que não consegue fazer planejamento antecipado de elenco. Temos que entender que a gente não vive um bom momento e faz tempo isso. Eu não estou jogando bem, o time não vem jogando bem. Temos que assimilar isso e procurar os resultados", afirmou.

Para chegar aos 45 pontos estimados para fugir da queda para a Série B, o Vitória precisa de quatro triunfos, faltando apenas sete jogos para o fim do Brasileirão. A primeira decisão acontece no próximo domingo, 4, em Curitiba, às 17h (horário da Bahia), contra o lanterna Paraná.

"Concordo que a gente tem que vencer as partidas, mas só vencemos quatro se vencermos a primeira. Em respeito ao Paraná, a equipe deles. Não adianta pensar na frente se não vencer o primeiro jogo. Então, é feita uma conta, números, mas primeiro temos que passar pelo Paraná. Mas você viu os jogos contra o Paraná o quanto difícil foi para o Bahia, para o Cruzeiro. Se eles estão perdendo os jogos, foram derrotas vendidas caras. Não tem jogo fácil, por mais que o Paraná esteja em uma situação pior que a nossa, mais crítica, não vai ser fácil o jogo".

*Sob a suérvisão da editora Lhays Feliciano

