Estudo aponta Vitória como clube mais valioso do Nordeste

Numa análise acerca de todos os 87 clubes participantes da Copa do Brasil em 2013, a Pluri Consultoria concluiu que o Vitória é o clube mais valioso do Nordeste do País.

A constatação se deu porque o atual elenco rubro-negro estaria avaliado em R$62,1 milhões. Na totalidade do ranking, o Leão aparece na 15ª posição, uma à frente do rival Bahia, que estaria avaliado em R$ 57,7 milhões.

"Atingimos o patamar de maior clube do Nordeste em valor de mercado graças ao trabalho, dedicação, seriedade e profissionalismo de toda a diretoria do Vitória", comemorou o vice-presidente do Vitória, Carlos Sérgio Falcão.

Na atual temporada, o Vitória já contratou 14 jogadores para reforçar o seu plantel. O rubro-negro surpreendeu ao acertar com o meia argentino Escudero e com o meia Renato Cajá, além de ter contratado o também argentino Maxi Biancucchi, entre outros.

Ainda de acordo com a Pluri, o elenco do Santos, avaliado em R$ 300 milhões, aparece em primeiro lugar na lista, seguido pelo elenco do Corinthians (R$ 250 milhões) e do Atlético-MGG (R$ 186 milhões).

adblock ativo