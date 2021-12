Estreia profissional de Bruno rende elogios de Mancini

Alan Costa estava mais que reprovado pelo futebol apresentado nas oportunidades que teve. Renê Santos também, e o mesmo valia para Fred, que ainda por cima apresentava-se lesionado. Ou seja, a situação era complicada: como o técnico Vagner Mancini faria para substituir o suspenso Wallace na partida do último sábado, 12, no Barradão, contra o Avaí?

A solução foi caseira e, apesar da decepcionante derrota por 1 a 0, consequência principalmente da enorme quantidade de chances de gol perdidas, o garoto Bruno Bispo mais do que deu conta do recado. Impressionou pela segurança e boa técnica. Tudo isso em sua primeira partida como profissional, numa situação apavorante com o Vitória afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Achei que Bruno fez um grande jogo, esteve muito consciente, concentrado a partida toda. Não errou nenhum lance. Esteve diante do que esperávamos, do que mostrou nos treinos. Fiz questão de falar para que ele entrasse em campo e demonstrasse o que vi em 10 dias de Vitória", analisou Mancini, que valorizou o fato de o atleta ter forte ligação com o Rubro-Negro: "É jovem, acostumado a jogar no Barradão, conhece a cultura do clube. Fiquei satisfeito, atendeu ao que esperávamos, tem futuro longo. Mais um atleta que vai nos ajudar".

O interessante na história de Bruno é que, como já havia completado 21 anos e não tinha conseguido ainda chance entre os profissionais, o seu nome entrou numa 'lista de afastamento' divulgada em junho pelo então gestor de futebol Petkovic. Com a decisão, ele passou a ficar disponível para empréstimo e poderia até negociar sua rescisão com o Vitória. Valeu a persistência e a saída de Pet, aliada à troca de Alexandre Gallo por Vagner Mancini no comando técnico do time, acabou sendo decisiva para sua carreira.

Na complicada partida do próximo sábado, às 16h, no Itaquerão, contra o líder Corinthians, Bruno certamente voltará ao banco de reservas para dar lugar ao experiente Wallace, após cumprir suspensão. Entretanto, já mostrou ao treinador que pode ser a melhor opção para um caso de necessidade no setor.

Reforços à vista?

O elenco ganhou folga domingo e se reapresenta hoje, com treino às 15h na Toca, para iniciar os trabalhos visando ao duelo com o Timão.

Com uma semana inteira de preparação, a expectativa é que alguns dos lesionados consiga se recuperar a tempo de ficar à disposição para o jogo de sábado. O volante Willian Farias, que chegou a ter seu retorno especulado para o último sábado, é aquele que tem melhor chance.

adblock ativo