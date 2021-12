Estreia oficial do Vitória na temporada muda de data

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou por meio de nota, na noite de segunda-feira, 16, que a estreia do Vitória na temporada 2017 mudou de data. O torcedor terá que esperar mais um dia para ver as estreias dos novos contratados.

Isso porque o jogo entre o Leão e o Sergipe-SE, marcado para o dia 25 de janeiro, às 19h45 (horário da Bahia) foi adiado. Agora, o jogo será realizado no dia seguinte, 26 de janeiro, na quinta-feira, às 19h. A partida segue sendo no Barradão, em Salvador.

A mudança foi uma solicitação do Esporte Interativo, emissora detentora dos direitos de transmissão do evento. O motivo foi para ajustar o jogo na grade de programação do canal.

Outro jogo também teve alteração na data. Campinense-PB e Santa Cruz-PE se enfrentariam no dia 26 de janeiro, às 20h. Mas, pelo menos motivo do jogo do Rubro-Negro baiano, a partida foi transferida para o dia 25, às 17h30. No entanto, o local da partida segue o mesmo: Estádio Ernani Sátyro, em Campina Grande-PB.

