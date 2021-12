Estreia do Vitória no Nordestão deve ter base do último Brasileiro

Com o treinador e a base do elenco mantida, o torcedor do Vitória não deve ver muitas mudanças no time titular que vai a campo na estreia do Rubro-Negro em 2018, na próxima terça-feira, 16, contra o Globo-RN, no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim, pela Copa do Nordeste.

Até agora, o Leão anunciou quatro contratações para esta temporada: Lucas, Denílson, Bryan e Lucas Marques. Este último, volante vindo da Chapecoense, foi confirmado oficialmente nesta quarta, 10.

Entre os reforços, quem certamente começa a temporada como titular é o lateral direito Lucas. Nesta quarta, pelo segundo dia consecutivo, Mancini fez trabalhos táticos com o sistema defensivo e escalou o setor com: Lucas, Kanu, Wallace e Juninho; mais à frente ficou o volante Uillian Correia.

Em um segundo momento, ainda no treino desta quarta, Mancini voltou a atenção para o setor ofensivo do Leão.

O técnico comandou uma atividade de ataque contra defesa, manteve os defensores titulares e montou o time que atacava com Fillipe Soutto, Lucas Marques, Yago e Denilson; Tréllez.

Pelo que foi trabalhado até aqui, parece claro que Mancini planeja montar o time em um 4-1-4-1 (confira no infográfico a distribuição dos jogadores em campo). No entanto, é importante destacar que, ao menos diante dos jornalistas, Mancini ainda não trabalhou com os dez jogadores de linha em campo.

Se o time dos treinos táticos for repetido no jogo, Lucas Marques e Denilson vão se juntar a Lucas para completar as três caras novas em relação à equipe de 2017.

A presença de Denilson no time chama atenção porque o reforço ocupa a vaga que, em tese, seria de Neilton.

O camisa 10 terminou o Brasileirão como vice-artilheiro do time, com sete bolas na rede, e líder de assistências, com seis passes para gol.

Na reta final do campeonato, no entanto, passou a figurar no banco de reservas do Leão. Pelo que foi possível observar no primeiro trabalho tático ofensivo, Neilton segue sem muita moral com o treinador.

Já a opção por começar com Lucas Marques deve ter relação com o departamento médico. É lá que estão Willian Farias e José Welison. A dupla se recupera de lesão e não estará à disposição do treinador para a estreia na Copa do Nordeste.

Para ajudar a acabar com as dúvidas de Mancini, o Vitória terá um jogo-treino na sexta, 12, às 15h30, contra o Atlântico, no Barradão.

Resposta do Barça

Nesta quarta, o jornal catalão Mundo Deportivo divulgou que o Barcelona negou os rumores de um acerto próximo com o meia Luan, de 18 anos, destaque do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O time sub-20 do Rubro-Negro volta a campo nesta quinta, 11, pela segunda fase da Copinha. O Leão encara o Ituano-SP, em Itu, às 20h (horário local).

Reforço

O site UOL divulgou o interesse do Vitória em Pedrinho, meia de 19 anos que pertence ao Corinthians e já teve passagem pelas divisões de base do próprio Rubro-Negro.

O negócio é considerado difícil, já que, mesmo sem espaço entre os titulares, Pedrinho é visto como um talento promissor no Alvinegro.

A ideia do Vitória é ter o meia por empréstimo.

