Estiloso, Guilherme Mattis é um modelo de zagueiro

Sai Victor Ramos, entra Guilherme Mattis. Não, essa não é uma substituição em uma partida. Um dos destaques do Vitória na Série B, Mattis, assim como o ex-zagueiro do Leão, gosta de cuidar do visual. E a mulherada aprova o bom gosto do rapaz.

Nas redes sociais do xerife rubro-negro, 24 anos, dá para perceber o quanto ele se preocupa com a aparência. Sempre bem vestido e com relógios que chamam atenção, arranca elogios dos seguidores. "É claro que gosto de me vestir bem, usar um bom perfume, um bom relógio. Gosto de estar com meu cabelo cortadinho, barba feita. Por ter uma mãe que já foi modelo, acabei me acostumando com isso", diz.

Pois é. Os conselhos sobre moda, vêm, principalmente, da mãe. Mariah Aparecida foi modelo profissional entre os anos de 1980 e 1990. "Ela foi modelo na 'A Praça é Nossa' e de passarela. Hoje tá em casa cuidando da minha sobrinha e dos meus avós. O contato é por telefone", conta Guilherme Mattis, titular absoluto da zaga do Leão.

Com oito jogos na conta e dois gols - um deles contra o Bahia -, o paulistano conquista, a cada dia, a admiração dos torcedores do Vitória. "A torcida tem me tratado com muito carinho e isso é importante para o jogador ganhar confiança", conta Mattis.

O beque mora com a noiva, Thaina, e é vizinho dos laterais Diego Renan e Diogo Mateus. As caronas depois do treino são quase frequentes. "De vez em quando minha noiva tem compromissos, aí eu deixo o carro com ela. Como os meninos são vizinhos, a gente acaba conquistando uma amizade boa e isso ajuda. Mas já dei carona também", conta Mattis, que ainda não conhece quase nada de Salvador. "Só shopping. Falta as praias", diz ele, aos risos.







Pegando uma carona com nosso lateral! Que privilégio! #Parceria #PegaLeão Diego Renan Posted by Guilherme Mattis Oficial on Segunda, 13 de julho de 2015

adblock ativo