"Estava na obrigação de poder ajudar", diz Caíque sobre a classificação do Leão

Um dos principais destaques da classificação do Vitória para as oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Caíque disse, após o fim da partida, que se sentia na obrigação de ajudar a equipe, depois do erro cometido na partida de ida contra o Internacional, em Porto Seguro.

"Graças a Deus, ontem (quinta), eu pude ajudar minha equipe, pude ajudar meus companheiros. Eu estava na obrigação de poder ajudar por um erro, uma fatalidade. Erros acontecem, erros vão acontecer na minha vida, isso é futebol".

Na partida desta quinta-feira, 19, em que o Vitória eliminou o Inter da competição, o goleiro de 21 anos defendeu dois pênaltis cobrados por Nico López e Gabriel Dias, respectivamente, além das boas defesas feitas no tempo corrido. Para o atleta, sua boa atuação durante o jogo serviu como mais uma lição.

"Eu pude mostrar meu potencial, minha confiança. Muita parte da torcida estava comigo, eu tenho certeza disso. Eu levei mais uma lição que a gente pode cair várias vezes na nossa vida, mas tenho certeza que uma hora a gente vai levantar. E ontem (quinta) eu pude levantar e me reerguer novamente".

Como já havia dito pelo técnico Vagner Macini, quando o Vitória foi derrotado por 2x1 para o Colorado, Caíque recebeu muito apoio e motivação por parte dos colegas de elenco. "Quando acabou o jogo eu fiquei muito triste, muito cabisbaixo.Todo mundo olhou pra mim e falou: levanta a cabeça rapaz, acontece, vai acontecer novamente, é o futebol. Vamos ganhar lá, vai para os pênaltis e você vai pegar dois", confirmou Caíque.

O goleiro disse se sentir grato a Mancini, por, mesmo depois da derrota para o Inter, ser escalado como goleiro titular em dois duelos seguidos. "Só agradecer a confiança que eles têm comigo. Ao professor. As críticas de pedir para me tirar, e ele mesmo apostou, confiou, me deu oportunidade e pude responder dentro de campo", agradeceu.

Foco no Brasileirão

Depois da comemoração do triunfo sob o Inter, o elenco Rubro-Negro retomou, na manhã desta sexta-feira, 20, a preparação para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Debaixo de chuva, os atletas fizeram atividades com foco no duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, 22, em Belo Horizonte.

"Não sabemos o que vai acontecer em Belo Horizonte, mas a gente tem que entrar em busca da vitória. O grupo está bem confiante, sempre esteve, independente da circunstância que a gente veio passando nesse início de temporada. Eu tenho certeza que domingo a gente vai em busca desses três pontos", garantiu Caíque.

Atualmente, o Vitória é 10º colocado da classificação. Na primeira rodada da competição, realizada no Barradão, o Rubro-Negro baiano empatou com o Flamengo pelo placar de 2x2.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

