"Estamos cientes da situação que estamos passando", garante Arouca

Titular na última rodada, na partida contra o Corinthians no domingo, 22, o volante Arouca voltou a ganhar espaço entre os 11 principais. No triunfo diante da Chapecoense, fora de casa, o atleta entrou no começo do segundo tempo.

"Todos jogadores querem estar jogando, querem estar ajudando. E comigo não é diferente, mas respeito, sem sombra de dúvida, o professor Carpegiani quando ele escolheu outros jogadores para iniciar a partida. Eu continuei trabalhando e graças a Deus ele me deu a oportunidade de entrar contra a Chapecoense, e de inciar essa partida contra o Corinthians", afirmou o volante, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 22.

Na partida contra o Alvinegro paulista, o Vitória teve uma melhora no empenho e na raça em campo. O Leão começou na frente, mas recuou e acabou levando o empate ainda no primeiro. Na etapa final, o Rubro-Negro foi melhor, mas não conseguiu os três pontos preciosos dentro de casa.

"É lógico que queríamos a vitória. Conseguimos pressionar a equipe do Corinthians no início e conseguimos sair na frente, e acabamos levando o empate ainda no primeiro tempo e, no finalzinho, tomamos uma virada. Mas não desistimos em momento nenhum, conseguimos um empate no final. E isso mostra que a equipe tá se empenhando ao máximo e que estamos ciente da situação que estamos passando, queremos sair dessa situação o quanto antes" disse o volante.

Nesse último domingo, mas de 18 mil torcedores aguentaram o mau tempo em Salvador e estiveram presentes no Barradão. Nesta sexta, 26, o Leão tem mais uma partida decisiva dentro de casa. Dessa vez, o Vitória vai enfrentar o São Paulo, às 19h30. E para a felicidade da torcida, não há previsão de chuva.

"A torcida é importantíssima nessa fase que estamos passando, a gente precisa do torcedor. O torcedor sabe que é importante nos apoiar e nos ajudar. Foi bonito ver o estádio lotado, a equipe se motiva ainda mais e nos empenhamos ao máximo. Precisamos do apoio dos torcedores e que eles possam vir e lotar o estádio na sexta-feira. Vamos ter mais um jogo super difícil contra o São Paulo e vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

