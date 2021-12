Estádio do Barradão começa a ganhar novo gramado

O gramado pesado, muitas vezes criticado por adversários do Vitória no Barradão, já não existe mais. O clube iniciou nesta terça-feira, 1º, o plantio do novo tapete, do tipo Bermuda Tifway, trabalho que deve ser concluído no próximo sábado, 5.

O material é o mesmo utilizado nas arenas construídas e reformadas para a Copa do Mundo, como o da Fonte Nova. O antigo gramado, do tipo Bermuda Celebration, foi retirado no dia 17 de fevereiro.

Outra novidade na reforma será a mudança na drenagem da área externa do campo, que será utilizada para aquecimento em dia de jogo. Todo o sistema de drenagem e irrigação do campo já foi concluído.

Este tipo de gramado tem alta resistência ao pisoteio e recuperação de danos mais rápida que o tipo utilizado anteriormente. O Tfiway 419 tem crescimento vertical médio e lateral intenso e é um dos mais utilizados nos gramados dos estádios de ponta ao redor do mundo.

O Barradão tem prazo de entrega à Fifa no dia 30 de abril e servirá como campo de treinamento no Mundial. No entanto, a diretoria rubro-negra trabalha contra o relógio para tentar finalizar as obras 10 dias antes, para receber uma partida do Campeonato Brasileiro (contra o Atlético-PR, no dia 27), a segunda do Vitória na competição.

