"Espero que não seja um adeus" diz Tréllez ao se despedir do Vitória

O atacante Santiago Tréllez usou sua conta oficial do Instagram na tarde desta segunda-feira, 29, para se despedir do Esporte Clube Vitória. Negociado para o time do São Paulo, o jogador não faz mais parte do elenco rubro-negro.

Em um trecho da publicação, o atleta, além de agradecer ao clube e aos torcedores, ressalta a importância da nova oportunidade para sua carreira profissional. "Agradeço por todos esses meses de convivência, aos meus companheiros e aos torcedores que me abraçaram, à cada mensagem de carinho que recebi. Mas hoje, preciso viver novas experiências e agarrar a oportunidade que Deus colocou em meu caminho! Vou levar esse clube comigo", diz o informe.

Ainda no post, Tréllez fez também, uma galeria com algumas fotos onde aparece acompanhado por colegas do Vitória.

