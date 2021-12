Especulado no Leão, goleiro Felipe acerta com Botafogo-PB

Depois de ter seu nome ventilado nos bastidores do Vitória, o goleiro Felipe foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira, 17, como novo reforço do Botafogo-PB. No fim do mês passado, ele chegou a ser visto como 'boa opção' pelo presidente Paulo Carneiro para ocupar a vaga deixada pelo uruguaio Martin Rodríguez, lesionado com ruptura no joelho.

“Felipe realmente é uma boa opção sim”, declarou na ocasião o mandatário do Leão. O goleiro foi revelado pelas categorias de base do Vitória. No Barradão, o atleta defendeu as cores rubro-negras entre 2003 e 2005, mas deixou o clube após o rebaixamento da equipe para a Série C.

Nas redes sociais, o Botafogo-PB revelou o acerto com o novo goleiro. "É DO BELO!!! O goleiro @felipeparedao é o novo contratado que irá vestir a camisa do Maior da Paraiba [...] O atleta chega a João Pessoa na madrugada dessa terça-feira, ainda na terça teremos a Coletiva de Imprensa às 18h30 no Mangabeira Shopping", escreveu a assessoria da equipe paraibana.

Em sua conta no Instagram, Felipe também informou o acerto dele com o Belo. "Alô torcida do Belo, estou chegando!!! Pronto para mais um grande desafio na minha carreira. Agora eu sou Belo", escreveu.

Luiz Felipe Ventura dos Santos tem 35 anos e estava jogando na Hungria pelo Kisvarda. Além do Vitória, ele já defendeu equipes como Bragantino, Corinthians, Flamengo e Braga-POR. O arqueiro foi bicampeão da Copa do Brasil, em 2009 e 2013, sendo eleito o melhor goleiro do torneio na segunda conquista.

adblock ativo