Especulado no Avaí, Leocovick rescinde contrato com o Vitória

Com os rumores de uma possível negociação com o futebol catarinense, para defender o Avaí, o lateral-esquerdo Leocovick já rescindiu seu contrato com o Vitória. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 25, pelo próprio clube baiano em seu site oficial.

“O lateral-esquerdo Leocovick rescindiu o vínculo de trabalho com o Vitória e está livre para acertar sua transferência para outro clube”, escreveu brevemente o Rubro-Negro em nota sobre o treinamento desta quinta.

Leocovick disputou as três primeiras partidas da temporada 2021 como titular do grupo comandado por Rodrigo Chagas. No entanto, com o destaque da revelação Pedrinho, de apenas 18 anos, além da contratação do experiente Roberto, ex-Chapecoense, o defensor de 21 anos foi perdendo espaço no plantel e ocupava a função de terceira opção do treinador.

Natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Leocovick chegou ao Vitória no início de 2020, para integrar o grupo sub-23 que disputaria o estadual daquele ano. Com boas atuações e o fim do elenco de aspirantes, devido a paralisação do futebol por conta da pandemia, o lateral-esquerdo foi alçado ao time titular durante o Brasileirão Série B.

Pelo Leão da Barra, o atleta disputou apenas 19 partidas, sendo 16 ano passado e as três primeiras desse ano.

adblock ativo