Escudero volta para ajudar Vitória contra o Inter

O Vitória fez o último treino nesta terça-feira, 9, antes de encarar o Internacional na quarta, 10, às 22h, no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Ney Franco vai contar com a volta de Escudero, que entra no lugar de Willie.

O treinador rubro-negro também fez outras alterações no time. Kadu volta no lugar de Roger Carvalho e Caio não poderá jogar por pertencer ao Inter. Com isso, Marcinho vai jogar mais adiantado, ao lado de Dinei. Ney Franco aproveitou a tarde para treinar lançamentos pelo alto da defesa rubro-negra, uma das falhas do time nas últimas partidas.

Se vencer, o Vitória pode sair da zona de rebaixamento e, consequentemente, da lanterna.

