Escudero volta a treinar com bola no Vitória

O meia Escudero voltou a trabalhar com bola na terça-feira, 8, na Toca do leão, segundo o site oficial do Vitória. Em fase de transição, o atleta treinou sob a coordenação do auxiliar da Preparação Física, Lucas Vinícius.

Já o técnico Jorginho comandou um treino tático com o elenco, visando o jogo contra o Cruzeiro, na volta do Brasileirão, próximo dia 17. Porém, o zagueiro Alemão e o meia Cáceres, machucados, não participaram da atividade.

