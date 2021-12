Escudero volta a treinar com bola, mas ainda é dúvida

Os rubro-negros que estavam apreensivos porque o Vitória, possivelmente, não contaria com dois fundamentais jogadores no duelo com o Ceará, na tarde destae sábado, 14, no Baradão, têm um motivo para comemorar.

Recuperado do edema na coxa, o argentino Escudero participou de todo o treino de ontem, no estádio do Leão, e não deve ser problema para o técnico Vagner Mancini, que não poderá escalar Rhayner, suspenso.

Escudero fez parte do grupo que participou do trabalho tático comandado por Mancini e não reclamou de dor. Na manhã desta sexta, 13, no último trabalho antes do confronto com o Vovô, ele será observado pelos departamentos físico e médico. Se não sentir nada, entrará na lista de relacionados para a partida.

Assim como os torcedores, Vagner Mancini espera que o maestro do meio-campo esteja apto para entrar em campo. "Escudero faz falta, assim como outras atletas, ao longo do campeonato, também fizeram. O Rhayner também vai fazer falta. Espero que, no sábado [amanhã], a gente tenha Escudero. Se não tivermos, nós vamos com quem estiver apto", disse Mancini.

adblock ativo