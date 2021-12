Escudero visita Vitória, mas evita imprensa

Nesse mato tem coelho, ou melhor, nessa toca tem Escudero. Na manhã desta terça-feira, 31, o argentino esteve no Barradão. Se reuniu com o presidente Raimundo Viana e, no final, não falou com a imprensa, a pedido do clube. A janela internacional só abrem o próximo dia 20. Ele retornou nesta terça para a Argentina e tem contrato com o Puebla, do México, até o final de 2017.

"Já bati um bom papo com ele. Ele foi recepcionado por todos os jogadores com quem jogou e pelos novos. Ele é um jogador destacado, porque todos estimam muito ele. Mas nada de falar em contratação. Eu até brinquei com o pessoal, falei ao Flávio Tanajura: 'Tranca o portão para não deixar o homem sair!'. Interesse, claro que tem. Quem não teria interesse num jogador do nível de Escudero, dentro e fora de campo?", falou Viana.

Nem mesmo a dívida que o clube tem com o jogador atrapalharia uma possível volta. "As portas não estão fechadas para ele. Todo ex-jogador do Vitória, particularmente os que deram certo, e Escudero é um deles, interessa ao Vitória. Mas entre querer e acontecer vai uma distância grande", afirmou o presidente rubro-negro.

