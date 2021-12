Escudero treina, mas ainda é dúvida para o Ba-Vi

Com dores na coxa, o meia Escudero pode desfalcar o Vitória no Ba-Vi deste domingo, 21, na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, 20, o meio-campista argentino participou de um treino especial de movimentação com bola e reagiu bem, mas ainda é dúvida para o clássico.

"Vamos aguardar a reação do jogador e se ele amanhecer bem faremos o teste definitivo no estádio. Ainda não dá para confirmar a sua presença no jogo", disse o médico Luís Filipe Fernandes.

Se Escudero for vetado para a partida, Camacho será o escolhido do treinador do Leão. O jogador ainda não estreou pelo time baiano.

Sem saber se poderá contar com Escudero, o técnico Caio Júnior liberou os seus comandados para o tradicional rachão. Em seguida, os jogadores entraram em regime de concentração para o clássico.

