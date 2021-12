Escudero segue fisioterapia e já caminha sem muletas

O meia Escudero tem uma longa saga até estar totalmente recuperado da lesão no joelho direito, mas uma etapa importante já foi concluída. Depois de passar por um processo cirúrgico no dia 26 de fevereiro, o argentino segue o processo de fisioterapia com os profissionais do clube e já caminha sem o apoio das muletas.

A primeira parte dos trabalhos é treino de marcha, além de um treino funcional, realizado na academia do Vitória.

O departamento médico do clube prevê o retorno do meia em seis meses. O processo de fisioterapia será realizado nos próximos 45 dias. Depois de quatro meses após a operação, ele deve ser liberado para as atividades físicas no gramado para só a partir do quinto mês trabalhar com bola.

Outra boa notícia para o torcedor do Vitória também é no departamento médico. O atacante Willie, que se recupera de uma lesão no joelho, já realiza treino para fortalecimento das articulações e reforço muscular na academia.

A expectativa é que ele esteja à disposição para trabalhos em campo em duas semanas.

