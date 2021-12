Escudero se recupera e é relacionado contra o Oeste

Após ficar de fora da partida contra o Sampaio Corrêa, no último sábado, 22, o meia Escudero foi liberado pelo departamento médico do clube e está relacionado para o duelo com o Oeste, nesta terça-feira, 25, às 19h, no estádio do Barradão, em Salvador. O capitão estava com uma lesão no pé.

Com o retorno do argentino, o meia Jorge Wagner vai para o banco de reservas. Além de Escudero, o técnico Vagner Mancini conta com o retorno do lateral-direito Diogo Mateus, que estava suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Já o meia Pedro Ken, com entorse tornozelo, e o zagueiro Guilherme Mattis, com dores musculares, se recuperam das lesões no DM e não enfrentam a equipe paulista.

Treino físico e rachão

Os jogadores do Vitória realizaram um trabalho físico leve na tarde desta segunda, 24. Em seguida, o elenco particiou de um rachão.

A partida diante do Oeste vale a permanência do time na ponta da Série B. Mas para não depender de outros resultados, o rubro-negro precisa vencer o time paulista.

O Leão deve entrar em campo com Júnior Gatito; Diego Renan e Diogo Mateus; Kanu e Ramon; Marcelo Mattos, Flávio, Escudero e David; Rhayner e Elton.

