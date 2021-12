Escudero se aproxima de acerto com o Vitória

A aguardada renovação do contrato de Escudero deve, enfim, ser selada nos próximos dias. O contrato do meia argentino, de 28 anos, vence no fim do mês. Além da diferença entre o valor pedido e a contraproposta ofertada, uma dívida de R$ 500 mil que o Vitória tem com o atleta desde 2013 vinha travando as negociações.

No entanto, a preferência de Escudero é permanecer no Rubro-Negro. Não só pela identificação com o clube, que defende há três anos, como pelo fato de a esposa e principalmente os dois filhos estarem bem adaptados à Bahia. Borja, 5 anos, e Bastián, 3, vêm sendo criados em Salvador.

O A TARDE apurou que reuniões nos últimos dias entre a diretoria do Vitória e representantes do jogador se aproximaram do meio termo entre a pedida e a oferta, além de estarem equacionando a forma como a dívida será paga. A tendência é que o salário atual, de R$ 250 mil, seja mantido, mas o jogador, que pretendia um aumento, receberia adicionais por produtividade. Nesta terça-feira, 15, o presidente do Leão, Raimundo Viana, declarou: "a negociação não vem evoluindo na velocidade desejada, mas está avançando. Espero que seja concluída logo".

O Vitória contratou o argentino em janeiro de 2013. Caso confirme a renovação, vai se tornar o clube que ele defendeu por mais tempo na carreira, superando o Vélez Sarsfield, onde foi revelado e jogou profissionalmente de julho de 2005 a julho de 2008.

Além de Escudero, o Leão negocia a renovação dos laterais Diogo Mateus e Diego Renan, do meia Pedro Ken e dos atacantes Rhayner e Élton. Os três últimos estão mais perto do acerto por terem o Vitória como prioridade. Já os defensores também estudam propostas de outros clubes.

A diretoria confirma que está concentrada nas renovações. Por isso, contratações estão em 'compasso de espera'. Assim, o volante Wendel, embora tenha sido procurado pelo Vitória, deve renovar com o Sport, time pelo qual disputou a Série A de 2015.

Reunião do Conselho

Raimundo Viana convocou nesta terça uma reunião do Conselho Deliberativo do Vitória para 28 de dezembro a fim de discutir o orçamento do clube para 2016 e, pelo edital, "o que ocorrer". O encontro também deverá agendar datas para se debater o estatuto do clube.

Na segunda, uma ação judicial cancelou a assembleia dos sócios que votaria o novo regimento rubro-negro, pois, pelo atual estatuto, o projeto deveria ser primeiramente formulado pelo Conselho.

