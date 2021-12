Escudero recusa oferta, e novela da renovação continua tensa

A proposta de renovação contratual enviada pelo Vitória na quinta-feira foi rejeitada nesta sexta-feira, 18, pelos empresários de Escudero. Assim, a tensa novela da permanência do meia argentino no clube baiano ganha mais um capítulo.

Para seguir no Rubro-Negro, o principal ídolo da torcida, que ganha cerca de R$ 250 mil por mês, negocia aumento de salário, além do recebimento da dívida de R$ 500 mil que o clube tem com ele desde janeiro de 2013.

A última oferta do Vitória, enviada quinta-feira por escrito, foi inferior ao que vinha sendo conversado, segundo o empresário do atleta, José Luiz Galante. "A negociação involuiu", disse.

O time baiano aceitaria quitar a dívida, mas não apresentou o salário pedido por Escudero. Com outras propostas em mãos, entre elas a de um clube argentino e de um timeárabe, o meia pode confirmar nos próximos dias que deixará o Vitória após três anos.

Outras renovações

Dos atletas que interessam ao clube, mas estão com o contrato terminando, o Vitória só conseguiu até aqui a renovação do goleiro Fernando Miguel.

Por outro lado, o atacante Rhayner já deixou o clube e seis jogadores estão longe do acerto: o meia Escudero, o goleiro Gatito Fernandez, o lateral Diego Renan, o volante Amaral, o meia Pedro Ken e o centroavante Élton.

