Escudero projeta volta aos gramados em jogo contra Figueira

Foram seis meses que mudaram a rotina do meia Escudero. Após um período de recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, ele está próximo do esperado retorno. O nome da lesão é tão longo quanto os 180 dias sem vestir a camisa do Leão. A ansiedade do atleta é grande, mas o período de recuperação segue vivo na cabeça do craque, que pretende atuar contra o Figueirense, daqui a três rodadas.

O argentino se machucou no jogo diante do Ceará, em fevereiro. Nos primeiros meses após a cirurgia, Escudero dependia exclusivamente da família. Até a sogra argentina se deslocou para o Brasil. Já curado, na sua aconchegante casa em Busca Vida, o camisa 11 do Leão recebeu a imprensa e falou sobre o processo de reabilitação.

"Foram quase dois meses sem tocar no chão, o período mais complicado da lesão. Os primeiros dias foram apenas deitado na cama. Os médicos do clube tinham que vir aqui me examinar, pois eu não podia me movimentar. Voltar a mexer o joelho também foi complicado, pois sentia muita dor. Só de lembrar me emociona. Voltar a fazer as coisas simples do cotidiano foi a primeiras vitória na recuperação", disse Escudero, enquanto seu buldogue, Téo, rosnava: "Relaxe, ele tem preguiça até para morder".

Operado pelos médicos do clube, Wilson Vasconcelos e Rodrigo Vasco da Gama, o joelho direito do atleta foi reconstituído por um enxerto do corpo do próprio jogador, que faz a mesma função do ligamento substituído. Os período mais delicados são a cicatrização e a fisioterapia. São eles que vão determinar a cura da lesão.

"Com um mês já é difícil voltar, imagina com seis meses... Tenho um pouco de receio ainda, mas é normal. Nos treinos, estou jogando com colegas que sabem que estou retornando de lesão. Contra os adversários é diferente. Eles não terão cuidado comigo. É mais complicado, mas não tenho medo. Já estou pronto. Na verdade, quase pronto. Faltam detalhes".

Dores musculares

Contra a Chapecoense, no domingo, Escudero está fora, apesar de já treinar normalmente com o grupo. Nos últimos coletivos, o meia sentiu dores musculares, algo normal, segundo os médicos, após um período grande parado. Diante do Coritiba, na próxima quarta, ele também não joga. O encontro marcado entre o argentino e sua torcida será diante do Figueirense, dia 24 de agosto.

"É uma decisão de médicos, comissão e minha, mas minha palavra é a última, pois eu vou dizer se realmente estou pronto. Mesmo querendo retornar, não adianta entrar sem estar pronto. Contra a Chapecoense não dá. Fiz só dois coletivos, preciso de mais ritmo, confiança. Vamos trabalhar para retornar contra o Figueirense", informou.

Para o torcedor, o retorno é aguardado com ansiedade. Pela qualidade do atleta e pelos números. Quando o Vitória teve ele em campo, foram 27 triunfos em 49 jogos, aproveitamento de 63%. Os piores períodos do Vitória também têm a ausência de Escudero como explicação. Na Série A de 2013, o Leão venceu três vezes sem o gringo em campo. Com ele, foram 13 triunfos.

adblock ativo