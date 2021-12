Escudero preocupa para o jogo contra o Coritiba

Após perder o clássico para o maior rival, nessa quarta-feira, 9, o técnico Ney Franco tem um grande problema para resolver para a próxima partida contra o Coritiba, no sábado, 12, às 18h30, no Barradão. O meia Escudero se lesionou no último treino antes do Ba-Vi e preocupa para o jogo diante o Coxa.

O argentino já não havia jogado o Ba-Vi dessa quarta por cumprir suspensão automática. No clássico, seu substituto foi o meia Leílson. Ney ainda tem a sua disposição Felipe, Vander e Alemão, caso Escudero não tenha condições de jogar.

Em entrevista coletiva após a partida dessa quarta, o treinador comentou a importância do atleta para o time." É um jogador que entende muito bem a parte tática e faz falta quando não joga. Precisamos recuperá-lo o mais rápido possível".

