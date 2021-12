Escudero pode reforçar Vitória diante do Ceará no Nordestão

O argentino Escudero está recuperado e pode enfrentar o Ceará nesta quarta, 8, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. O meia não joga desde 15 de março, quando sofreu uma entorse no tornozelo.

Apesar de liberado, Escudero não fez parte do time titular que iniciou os treinamentos desta segunda, 6. No começo do trabalho, o técnico Claudinei Oliveira optou por Vander, que em seguida deu lugar ao argentino. O atacante Neto Baiano também deixou a equipe principal, cedendo o lugar para Elton.

Durante o treino, o técnico trabalhou marcação forte na saída de bola e compactação da equipe. Eles também trabalharam cruzamentos.

Conversa

Antes de iniciar as atividades em campo, os jogadores conversaram com o presidente eleito Raimundo Viana e seu vice, Manoel Matos. O diretor de marketing Ricardo David e alguns conselheiros participaram do encontro.

