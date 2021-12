Escudero perto do México; agente diz que Leão está 'lento'

No fim da tarde desta terça-feira, 22, o jornalista mexicano Cesar Luis Merlo publicou no Twitter uma especulação que interessa muito à torcida do Vitória. Segundo ele, o maestro Escudero estaria muito perto de acertar sua ida ao Puebla (MEX), com um contrato de dois anos.

O meia é tratado como prioridade no Leão, porém, o clube reconhece que não tem como competir com a concorrência de fora do país. Espera que ele aceite oferta inferior pela identificação que tem com a equipe rubro-negra.

Empresário do argentino, José Luiz Galante revela que tem "em cima da mesa" três gordas propostas vindas do México, mas não confirmou times. "Continuamos dando preferência ao Vitória, mas o clube está muito lento na negociação. O prazo está chegando ao fim", afirmou Galante.

Ex-repartidos

Enquanto foca na manutenção de Escudero, ao mesmo tempo o Vitória negocia as renovações de nomes como os do meia Pedro Ken e do volante Amaral. A complicação nesses casos é que os jogadores, que atuaram pelo Rubro-Negro em 2015 emprestados por outros clubes, passaram a ficar livres no mercado.

De acordo com fonte ligada ao Vitória, o Cruzeiro pagava parte do salário de Pedro Ken e o Flamengo dividia com o Leão o ordenado de Amaral. Sem condições de bancar o salário completo dos jogadores, o clube fez propostas nas quais ambos teriam de aceitar ganhar menos.

Nada ainda está definido, assim como na tratativa para renovar com o goleiro Gatito Fernández. Após receber duas contrapropostas, o Leão fez na segunda, 21, sua investida final, na qual teria chegado ao seu limite. A confiança em receber o 'sim' do paraguaio é grande.

