Escudero não treina e é dúvida para o Ba-Vi

O meia Escudero segue como dúvida para entrar em campo contra o Bahia, domingo, 21, às 16h, na Fonte Nova. Ainda se recuperando de uma lesão na coxa, o argentino não participou do treino do Vitória realizado nesta sexta-feira, 19, no palco da partida.

O jogador vem fazendo um tratamento intensivo para tentar atuar no Ba-Vi. Neste sábado, 20, pela manhã, ele passará por exames no departamento médico do clube para saber se terá condições de jogo.

No Vitória, estão vetados para o clássico o volante Neto Coruja, que tem uma lesão grau 1 na coxa direita,; o lateral Ayrton, que possui uma lesão no joelho e passará por uma cirurgia; e o goleiro Gustavo, que se recupera de uma fratura no nariz.

