Escudero não participa de treino em Pituaçu

O meia Escudero ficou de fora do treino do Vitória nesta quarta-feira, 19. O capitão e artilheiro do Leão, que se recupera de cansaço muscular, fez apenas atividade de musculação na academia do clube.

Apesar de não participar do trabalho em campo, o argentino deve estar apto para o duelo diante do Sampaio Corrêa no próximo sábado, 22, às 16h30, no Castelão, em São Luis. Já o meia Pedro Ken, que se recupera de lesão no tornozelo, fez uma atividade leve no campo do Barradão e continua em observação médica.

Nesta quarta, o Leão voltou aos treinamentos, mas sem a presença da imprensa, em Pituaçu. O comandante Vagner Mancini realizou um treinamento coletivo-tático no campo do Barradão. Antes da atividade, o treinador conversou com os jogadores no centro do gramado. O elenco volta ao batente nesta quinta, 20, às 9h.

