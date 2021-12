Escudero fora pela quarta vez seguida em duelos fora de casa

Um velho calção de banho, um violão e uma água de coco para refrescar o juízo. Era o programa perfeito do saudoso cantor baiano Dorival Caymmi, que se só saía de seu reservado cantinho em Itapuã em casos extremos. Porém, parece que o argentino Escudero também pegou gosto pelo clima caseiro e tem colocado sua chuteira apenas nos jogos no seu reduto, o Barradão.

O argentino, capitão rubro-negro, ficou de fora dos últimos três jogos longe da Toca, apesar de ter jogado nas três partidas anteriores que ocorreram no estádio. Curiosamente, alternou suas entradas em campo apenas quando o duelo foi em casa.

Na derrota para o Sampaio Corrêa, no Maranhão, por 1 a 0, o gringo estava suspenso. Quando o Leão perdeu de virada para o Bragantino, dores musculares fizeram o craque ser cortado, assim como no triunfo de terça, diante do Criciúma, por 3 a 2, em Santa Catarina.

E não adianta esperar que Escudero dê o ar da graça em Goiás, neste sábado, 12, contra o Atlético Goianiense. O atleta não está suspenso, mas foi vetado novamente, desta vez com dores na coxa direita.

Pelo menos até a última quarta ainda havia esperanças sobre sua presença, porém, nesta quinta, 10, foi divulgado o novo veto. Uma pena, pois sua participação seria crucial para a equipe.

Os dois jogos fora de casa mais recentes do gringo foram contra Luverdense e Ceará, nos dias 11 e 8 de agosto, respectivamente, justamente os dois únicos triunfos seguidos do Vitória longe da Toca.

Ao todo, o Leão já atuou em 12 jogos fora. Metade deles teve a presença do ilustre capitão. Com ele, o Rubro-Negro venceu três e teve um aproveitamento de 55%. Sem ele em campo, o rendimento cai para 38%.

Escudero tem merecido cuidados especiais. Desde que machucou o joelho em 2014, ficando seis meses parado, o argentino tem esbarrado em problemas musculares, principalmente no início desta temporada. O Leão, então, resolveu poupá-lo de alguns treinamentos para evitar lesões graves. Mesmo assim, metade de suas ausências fora do território baiano foram em consequência de suspensões. Três destas o camisa 11 teve que cumprir fora de casa.

Mistério

Sem Escudero, o técnico Vagner Mancini deve manter o prata da casa David no lugar. No treino desta quinta-feira, 10, nenhuma pista sobre a escalação e nesta sexta, 11, o mistério deve se repetir. O Vitória só abrirá o treino após os trabalhos táticos, apenas para a coletiva do técnico Mancini. Após a atividade, o grupo viaja para Goiânia no período da tarde.

Quem deve permanecer na equipe com a cara e a coragem é o meia Pedro Ken, que retornou no último jogo, mas confessou não estar 100%. "Estou feliz de voltar para a equipe. Só quem está no clube e a minha família é que sabem as dificuldades que tive para voltar. Fazia tratamento em dois períodos e levava as máquinas para a casa. Eram praticamente três períodos. E, mesmo não estando 100%, decidi, junto com a comissão técnica, ir para o jogo. Voltamos a vencer e voltei a jogar", vibrou Ken.

