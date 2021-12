Escudero faz seu primeiro coletivo após lesão

O meia Escudero pode sentar no banco de reservas na próxima partida do Vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, 12, mais uma vez, ele deu sinais de que está pronto para retornar.

Depois de 178 dias no estaleiro, o argentino participou normalmente do jogo-treino com o Leão Sub-20, em Pituaçu. Ele atuou durante o primeiro tempo da atividade e se movimentou bem.

O treino promoveu outras boas surpresas para o técnico Jorginho. Além de Escudero, o lateral-esquerdo Juan e o volante Cáceres, recém-recuperados de lesões, também trabalharam normalmente. A equipe foi: Gustavo, Nino, R. Carvalho, L. Gustavo e Mansur (Juan); Coruja, Cáceres, Welison e Escudero; W. Henrique e Beltrán.

adblock ativo