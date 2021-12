Escudero faz 1º coletivo após lesão; Gatito vai a campo

Começou a contagem regressiva para o retorno de Escudero aos gramados. Após cinco meses parado, nesta segunda-feira, 4, o argentino fez o primeiro coletivo junto com os reservas. No treino, movimentou-se bem e não mostrou receio após fratura no joelho.

O prazo para o retorno ainda é de quatro semanas, mas a volta aos treinos já pôde ser comemorada por todos, incluindo alguns torcedores que foram ao Barradão acompanhar o treino.

"'Escumito' está voltando!", gritou um dos rubro-negros. O médico do clube, Wilson Vasconcelos, não escondeu a felicidade. "Já botava ele para jogar no sábado"", brincou, ponderando em seguida: "Vamos com calma. Dia 26 completa seis meses da cirurgia".

Reforços no gramado

Os outros dois gringos recém-chegados também treinaram pela primeira vez junto com o grupo. Goleiro com pompa de estrela, o paraguaio Júnior Fernández, o 'Gatito', finalmente treinou com bola ontem. Não participou do coletivo, mas trabalhou com o preparador de goleiros, Washington Rufino. O atleta deve ser apresentado oficialmente nesta terça, 5, mas não tem prazo para estreia.

O atacante Béltran, que ainda espera um documento pendente para ser regularizado, jogou no coletivo de ontem e teve boa atuação. Não fez gol, mas meteu a bola na trave duas vezes. O Vitória ainda não sabe se o jogador será regularizado a tempo para atuar contra o São Paulo, no Morumbi.

Na atividade desta segunda, os titulares trabalharam apenas a parte física. Juan e Cáceres foram liberados pelos médicos e retomaram os treinos. Nesta terça, todo grupo retorna ao trabalho em dois turnos.

