Escudero fará exames nesta terça, mas deve ser desfalque

Especialista em suspense e terror, Alfred Hitchcock bem que poderia narrar o drama que o torcedor rubro-negro vive na temporada. A cada rodada, o pânico de retornar à lanterna do Brasileirão vira realidade. Qualquer queda de Escudero em campo também é motivo para um susto típico de cinema.

Pelo menos por enquanto, a situação do melhor jogador do time é um suspense. O meia sentiu a posterior da coxa direita e saiu ainda no primeiro tempo da derrota para o Atlético Paranaense, no último domingo, 14. Apenas nesta terça-feira, 16, o jogador fará exame de imagem para constatar a gravidade. Para o duelo contra o Fluminense, na quarta-feira, 17, dificilmente o jogador estará apto.

"Dor muscular sempre preocupa. Ele sentiu fortes dores no jogo, mas no dia seguinte já estava se sentindo bem e sem se queixar. Porém, só poderei dar um parecer após o exame. Amanhã (hoje) terei um posicionamento", disse o médico Rodrigo Vasco da Gama. Ele estava no duelo e cuidou do jogador na capital do Paraná.

Praticamente vetado para a próxima rodada, Escudero será preparado para o clássico de domingo, contra o Bahia, na Fonte Nova. A ideia inicial é poupar o atleta para que ele entre no Ba-Vi a ponto de bala.

"Pela primeira avaliação, o Escudero vai ter dificuldade para o jogo de quarta. É uma situação diferenciada, pois é um atleta que passou por uma cirurgia e requer um cuidado especial. Não podemos sacrificar um atleta tão importante", disse o técnico Ney Franco, após o jogo na Arena da Baixada.

Em fevereiro, Escudero sofreu uma lesão no joelho que o deixou seis meses fora dos gramados. Segundo os médicos, este retorno é gradativo e as dores musculares, principalmente na coxa, serão normais até o atleta retomar sua plenitude física.

Mais cinco de molho

Outros cinco jogadores estão no departamento médico ou em fase final de tratamento. O goleiro Wilson já foi liberado pelos médicos e começou a treinar junto com o grupo. Entretanto, dificilmente retorna aos gramados até semana que vem. Luis Aguiar, com dores musculares, também foi liberado para aprimorar a parte física, o mesmo acontecendo com o zagueiro Roger Carvalho.

Dois ainda não estão liberados. Neto Coruja, com lesão na coxa, permanece no estaleiro. Já o goleiro Gustavo poderá passar por cirurgia no nariz.

adblock ativo