Escudero fala sobre novato no Vitória e adversário de quinta

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 15, na sala de imprensa do Barradão, o meia Escudero comentou sobre a entrada do jovem Marcelo entre os titulares no jogo contra o Botafogo, adversário de quinta-feira, 17, e também falou acerca de sua importância para a equipe.

A respeito da estreia do volante no profissional, o jogador argentino deixou a torcida do Vitória despreocupada. "É um jogador que tem qualidade na marcação e ajuda na parte ofensiva. Jogando ao lado de Cáceres vai ser fundamental para ganharmos o meio-campo."

Sobre a falta que o time sente sem a sua presença, o atleta minimizou a sua importância para a equipe. "É bom sentir que sou um jogador importante, mas apenas faço o meu papel. O principal é o desempenho coletivo".

Perguntado sobre o seu chute de fora da área, o atleta falou como aproveita as oportunidades. "O jogador de meio-campo tem espaços e quando não há ninguém por perto ele tem que arriscar o chute", lembrando o gol que marcou contra o Goiás.

O Vitória vai precisar dessas finalizações de longa distância para superar o Botafogo, que na opinião do argentino é uma equipe bastante qualificada. "É um time de muita qualidade que une experiência e rapidez. Temos que ficar ligados em todas as linhas para não cometermos erros e tenta fazer a diferença na frente".

