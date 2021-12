Escudero: 'Estamos em dívida com o torcedor'

Um argentino que aprendeu a jogar bola do outro lado do mundo. Filho do ex-jogador Osvaldo Escudero, o meia Damián Escudero deu seus primeiros passos no futebol japonês, onde o pai jogou nos anos 90. Com uma família repleta de atletas, o capitão rubro-negro, que não fala em renovação com o Vitória, assegura um 2015 melhor do que o ano passado, quando o time foi rebaixado no Brasileiro. Para ele, o Leão tem a obrigação de conquistar títulos e o acesso à Série A.

Como é ser um dos mais experientes do grupo, mesmo com 27 anos?

Está sendo uma experiência maravilhosa. É um grupo com muitos jogadores da base, além de outros com idade abaixo da minha. Então, a missão dos mais experientes é passar tranquilidade. Ser um dos líderes do grupo é muito bom, principalmente como capitão.

É uma novidade para você ser o capitão de uma equipe?

Sem dúvida é uma experiência nova e um desafio. Sabendo que eu sou de outro país, mesmo sendo meu quinto ano no Brasil, a língua pode atrapalhar, né? Mas estou dando meu melhor para ajudar o nosso time. Como capitão ou não, minha postura dentro e fora do campo continua a mesma. Vou brigar sempre pelos interesses do time.

Você teve uma longa conversa com Jorge Wagner e o treinador Ricardo Drubscky na chegada do meia. Jorge será seu braço direito?

Nessa conversa, nos colocamos à disposição do treinador para o que ele precisar, dentro e fora de campo. Sempre querendo ajudar e agregar coisas positivas ao elenco. Tenho certeza que Jorge vai nos ajudar muito. Precisávamos de um jogador com sua experiência e mais um líder de grupo.

Você já viveu duas emoções distintas aqui. Foi feliz em 2013, com direito a goleada histórica no rival, mas no ano passado sofreu com lesões e fracassos no campo. O que esperar de 2015?

Foram situações extremas: 2013 foi excelente. Em 2014, não tive condições de ajudar o time por causa da lesão no joelho que me tirou dos gramados por seis meses. Mas este ano vai ser diferente. Sabemos que estamos em dívida com o nosso torcedor, mas estamos confiantes de que vai dar tudo certo e estamos trabalhando duro para chegarmos fortes nas competições. Sabemos que, por tudo que aconteceu no ano passado, temos a obrigação de vencer o Baiano e o Nordestão.

Será a primeira vez que você jogará uma Série B. Muda alguma coisa?

Não muda nada para mim. É a primeira vez que passo por uma situação assim, mas meu objetivo principal e de todo o grupo é colocar o Vitória de novo na elite do futebol brasileiro. Mas, para isso, temos um caminho muito complicado. Temos que começar fazendo um bom Baiano e uma boa Copa do Nordeste. Fizemos uma pré-temporada boa, e agora é colocar em prática o que foi feito nos treinos.

O que a torcida pode esperar de diferente entre o elenco de 2014 e o de 2015?

Muito trabalho e dedicação ao máximo. Está se formando um grupo com jogadores muito técnicos. Todos estamos confiantes que o trabalho de Ricardo (Drubscky) vai dar certo e vamos apresentar um melhor futebol.

Houve conversa sobre sua permanência em 2016?

No ano passado, teve uma conversa, mas acho que não é momento de falar disso. Estou bem, adaptado ao clube. E, se ele mostrar interesse na minha permanência, nesse momento vamos avaliar a possibilidade. Eu me sinto muito identificado com a torcida e tenho um respeito grande pelo clube.

Entre seus amigos gringos, só Maxi continua aqui no estado, mas no time rival. Como é seu convívio com ele, principalmente em dias de clássico?

Nós formamos uma relação muito boa. Minha esposa e a de Maxi também. Então, procuramos nos juntar para jantar. Fazemos churrasco e compartilhamos costumes tipicamente argentinos. Aqui, é difícil de viver. Ainda não tive a oportunidade de jogar um clássico com ele em campo. Mas, este ano, vou jogar e aí acaba a amizade, né? Não se pode misturar as coisas. Uma coisa é fora do campo, mas, quando estou dentro do campo, não tem nenhum tipo de amizade. Vou jogar para ganhar.

Seu pai já foi jogador e atuou no Japão por várias temporadas. Você chegou a morar lá com ele? Como era para uma criança acompanhar o pai em diversos países?

Sim, meu pai jogou no Japão na década de 90. Até 1992, mais precisamente. Eu morei lá e foi aí que comecei com três anos a jogar futebol numa escolinha. Na época, meu irmão tinha seis anos, então eu estava sempre atrás dele. Também tinha meu tio que jogava no mesmo time do meu pai. Assim, tinham meus primos da mesma idade e nós brincávamos o tempo todo. Meu pai parou de jogar em 1995. Então, aí, sendo criança, não tinha noção do que realmente acontecia no futebol.

Sua família tem mais jogadores atuando?

Meu tio jogou na Argentina, Espanha e Japão. E, na atualidade, tenho meu primo Sérgio Escudero que está atuando na Coreia.

adblock ativo