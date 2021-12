Escudero é vetado e não joga contra o Atlético-GO

Pela segunda partida consecutiva, o capitão e meia do Vitória, Escudero, foi vetado pelo departamento médico nesta quinta-feira, 10, e não joga contra o Atlético-GO no próximo sábado, 12, às 16h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Mesmo poupado contra o Macaé na última terça, 8, Escudero não se recuperou das dores musculares na coxa e, conjuntamento com Rhayner, Diego Renan e Amaral - ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo -, e Fernando Miguel, completa a lista dos cinco desfalques confirmados para a partida.

E a lista de baixas ainda pode aumentar. O goleador rubro-negro, Elton, ainda é dúvida será reavaliado na sexta, 11, pela equipe médica do Leão.

