Escudero é relacionado para duelo contra ABC-RN

O meia Escudero, após ficar de fora das últimas três partidas do Leão, está confirmado para o jogo contra o ABC-RN, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador está na lista de atletas divulgada pelo técnico Vagner Mancini nesta quinta-feira, 17, que vão participar do duelo contra o time potiguar.



Desfalques



As baixas ficam por conta do zagueiro Guilherme Mattis, que com um edema muscular foi vetado pelo departamento médico, e o lateral-direito Diogo Mateus, que se machucou durante partida conta Atlético-GO, no último sábado, 12.



Kanu deve ser o substituto na zaga, enquanto Diego Renan deve permanecer na lateral direita, com Euller atuando na esquerda. Já o meia Pereira, que tem sido alvo de críticas pelas últimas atuações, não foi relacionado por preferência do treinador.



Com 45 pontos, o Vitória é o terceiro colocado da Série B, três a menos do líder Botafogo. Já o ABC, ocupa a 19° colocação, com apenas 22 pontos.



A partida está marcada está sexta-feira, 18, às 19h (horário de Brasília) e terá cobertura em tempo real pelo Portal A TARDE.



Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Gatito Fernández e Caíque;

Laterais: Diego Renan e Euller;

Zagueiros: Kanu, Ramon e Vinícius;

Volantes: Amaral, Flávio, Marcelo e Marcelo Mattos;

Meias: Escudero, David, Jorge Wagner, Pedro Ken e Vander;

Atacantes: Elton, Rafaelson, Rhayner e Robert;

adblock ativo