Escudero é operado do joelho e passa bem

O meia Damián Escudero começou nesta quarta-feira, 26, o longo processo para voltar ao combate. Depois de romper os ligamentos cruzados do joelho direito no dia 16 de fevereiro, o argentino passou pelo processo cirúrgico em uma clínica em Salvador e, de acordo com o médico do Vitória, Wilson Vasconcelos, deve ser liberado ainda nesta quarta.

O meia foi operado pela própria equipe médica do clube, que já havia estimado um prazo de seis a sete meses para o retorno aos gramados.

"A cirurgia correu bem e estamos todos satisfeitos. Agora é realizar toda etapa de reabilitação e torcer para que ele volte logo", comentou Vasconcelos em entrevista ao site do clube.

Enquanto Escudero começa a jornada de pós-operatório, fisioterapia, trabalho de recuperação física e trabalhos com bola para estar à disposição da comissão técnica, o Vitória corre atrás de um nome para substituir o argentino.

O meia Hugo, ex-Goiás e São Paulo, ganhou força na Toca, mas uma cláusula imposta pelo estafe do atleta impediu que o acordo fosse fechado nesta quarta-feira. Antes dele, o rubro-negro tentou trazer Danilo, do Corinthians, mas o veterano meia acabou renovando com o clube paulista.

adblock ativo