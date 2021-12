Escudero é liberado pelo DM e deve ser opção para domingo

Fora de combate por seis partidas, o meia Escudero foi liberado pelo departamento médico do Vitória, treinou com os companheiros na tarde desta quinta-feira, 29, e pode pintar como opção para o duelo com o Criciúma no próximo domingo, 31, no Barradão.

O argentino será avaliado no coletivo desta sexta para saber se terá condições de jogo, assim como os recém-contratados Juan e Alemão. O lateral Mansur e o volante Michel, recuperados de lesão, também treinaram com bola e devem ser convocados para encarar o Tigre.

Os cinco atletas participaram das atividades desta tarde na Toca entre os reservas. Os jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Coritiba treinaram com bola, enquanto os titulares fizeram somente um trabalho regenerativo na academia do clube.

O Vitória ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, cinco distante do grupo dos quatro melhores. Já o time catarinense vem a Salvador para tentar se manter longe da zona da degola. A equipe tem 17 pontos e está na 16ª posição.

